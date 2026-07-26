Más de 1.200 personas pasan por la fiesta ‘Wake Up!’ en el inicio del Costa Feira 2026

El público durante el evento de música electrónica Pablo Tuche

Costa Feira ha comenzado su cuarta edición con la fiesta electrónica ‘Wake Up!’, que consiguió reunir a más de 1.200 personas en todo el recinto del festival. La música y la gastronomía construyeron progresivamente una atmósfera que fue alcanzando su máxima intensidad con las actuaciones de Roger Sánchez, Rafa Barrios, Chinonegro, Esther Bronchal, Caste y Milutxo, acompañadas por los visuales de MIMMA.

Más allá de la programación musical, la primera noche ha permitido redescubrir el carácter experiencial del festival, donde la propuesta gastronómica y las zonas de encuentro han convivido con las actuaciones que tuvieron lugar en el escenario ‘Bulla!’, reforzando el carácter diverso del evento.

“Hemos querido que la primera jornada expresase desde el principio qué es Costa Feira: música, libertad, encuentro y la posibilidad de disfrutar de un espacio singular sin prisas. ‘Wake Up!’ ha sido ua forma muy poderosas de abrir esta nueva edición”, señaló en confundador de Costa Feira, Ignacio Suárez.

Tras esta primera jornada, el festival se prepara para más de un mes de conciertos y diversos eventos musicales. La actividad continuará mañana con la inauguración del ciclo ‘Electrolatino by Juan Magán’, en el que actuarán el propio Dj , José de Rico, Víctor Magán, Andrew y más artistas.

El 30 de julio será el turno del concierto de Xavibo, al que seguirán Nicky Jam (3 de agosto), Delaossa (8 de agosto), Loquillo (10 de agosto), el ciclo de conciertos ‘Pop á feira’ con las actuaciones de Inazio, Íñigo Quintero, Malmö 040, Pavlenha, Hey Kid y Mafalda Cardenal (13 de agosto), Rusowsky (15 de agosto) y Taburete será quien ponga el broche final a la cuarta edifición del Costa Feira en 20 de agosto.