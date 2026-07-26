Manuel Bragado firmará ejemplares de su obra ‘Afouteza Celtista’ en el Hotel Atlante

El autor en una presentación de su libro en A Illa Mónica Ferreirós

El autor Manuel Bragado estará este martes, 28 de julio, en el Hotel Atlante, a las ocho de la tarde, firmando ejemplares de su obra ‘Afouteza Celtista’. La cita se enmarca en el ‘Verán Literario’ que año tras año organiza la Librería Nós de Sanxenxo.

La obra hace un recorrido por las tres décadas del club de fútbol vigués, las cuales Bragado recoge en su libro mediante crónicas y reflexiones con las que el autor profundiza en la identidad, valores y cultura que gira entorno al celtismo. De esta manera, se crea una conversación alrededor del significado del celtismo como fenómeno social.

En cuanto al autor, nació en Vigo en 1959 y es editor, profesor y activista galleguista con una amplia trayectoria cultural. Fue director durante 4 años de Edición Xerais y preside los Premios da Crítica de Galicia. Además, publicó varios libros sobre la memoria viguesa, así como otras obras de temática celtista y futbolística.

Más citas del 'Verán Literario'

Las citas del ‘Verán Literario’ continuarán el jueves 30 de julio con la visita de la escritora Ángela Banzas a la Librería Nós, donde estará firmando ejemplares de su novela ‘Cuando el viento hable’ –finalista del Premio Planeta 2025– a partir de las ocho de la tarde. La novela explora la memoria y el drama familiar tras la Guerra Civil.