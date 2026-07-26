Abiertas las inscripciones para la XXXVIII Concentración Mototurística Rías Baixas
El evento se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre
El Moto Club Amigos de la Moto Sanxenxo abre las inscripciones para la XXXVIII Concentración Internacional Mototurística Rías Baixas, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre en Sanxenxo.
La edición de este año será especialmente significativa, ya que el club conmemora su 40 aniversario, cuatro décadas dedicadas a promover el motociclismo, el compañerismo y la pasión por las dos ruedas.
El acontecimiento reunirá un año más a cientos de apasionados del motor llegados de distintos puntos de España y del extranjero para disfrutar de un fin de semana lleno de actividades, rutas, música y el mejor ambiente.
Las inscripciones podrán formalizarse a través de la página web www.mcsanxenxo.com. Las anticipadas tendrán un precio de 50 euros para los tres días del evento y estarán disponible hasta el 7 de septiembre a medianoche. A partir de esa fecha, las inscripciones podrán realizarse directamente en la taquilla del evento, con un precios de 60 euros para los tres días y 50 para dos.
Desde la organización animan a todos los aficionados al motociclismo a permanecer atentos a las redes sociales del Moto Club, donde se compartirá toda la información relativa al evento.
En cuanto a la programación del mismo, se dará a conocer en las próximas semanas, aunque la organización adelanta que esta edición contará con numerosas actividades y sorpresas para celebrar 40 años de historia, kilómetros, amistades y pasión por las motos. El Moto Club Amigos de la Moto Sanxenxo invita a todos los amantes de las dos ruedas a formar parte de una edición muy especial de esta clásica concentración.