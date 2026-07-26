Abiertas las inscripciones para la XXXVIII Concentración Mototurística Rías Baixas

Imagen de una edición pasada

El Moto Club Amigos de la Moto Sanxenxo abre las inscripciones para la XXXVIII Concentración Internacional Mototurística Rías Baixas, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre en Sanxenxo.

La edición de este año será especialmente significativa, ya que el club conmemora su 40 aniversario, cuatro décadas dedicadas a promover el motociclismo, el compañerismo y la pasión por las dos ruedas.

El acontecimiento reunirá un año más a cientos de apasionados del motor llegados de distintos puntos de España y del extranjero para disfrutar de un fin de semana lleno de actividades, rutas, música y el mejor ambiente.

Las inscripciones podrán formalizarse a través de la página web www.mcsanxenxo.com. Las anticipadas tendrán un precio de 50 euros para los tres días del evento y estarán disponible hasta el 7 de septiembre a medianoche. A partir de esa fecha, las inscripciones podrán realizarse directamente en la taquilla del evento, con un precios de 60 euros para los tres días y 50 para dos.

Desde la organización animan a todos los aficionados al motociclismo a permanecer atentos a las redes sociales del Moto Club, donde se compartirá toda la información relativa al evento.

En cuanto a la programación del mismo, se dará a conocer en las próximas semanas, aunque la organización adelanta que esta edición contará con numerosas actividades y sorpresas para celebrar 40 años de historia, kilómetros, amistades y pasión por las motos. El Moto Club Amigos de la Moto Sanxenxo invita a todos los amantes de las dos ruedas a formar parte de una edición muy especial de esta clásica concentración.