Entidades de O Grove y Sanxenxo reciben ayudas para recuperar embarcaciones marítimas

Imagen durante la restauración de la dorna "Surfeira" de Portonovo Cedida

El presidente de la Diputación, Luis López, anunció este viernes que 15 colectivos de la provincia recibirán un total de 90.000 euros de las ayudas dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la recuperación y la puesta en valor del patrimonio marítimo-fluvial de la provincia, entre los que se encuentra la Asociación Amigos da Dorna Meca de O Grove y Amigos da Dorna de Portonovo (Sanxenxo).

De esta manera, ambas entidades recibirán los importes de 6.839 y 6.554 euros para la colocación de un motor intraborda en “A Meca” y para el proyecto de arreglo y mejora de la dorna nai “Surfeira”, respectivamente,

No obstante, otras asociaciones de la comarca también han sido beneficiarias de estas ayudas, como es el caso la Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais A Torre, de Cambados, que recibirá 1.863 euros para los trabajos de mejora de la dorna xeiteira “Rabandeira”; en el misma villa, la Asociación Cultural y Deportiva Vela Tradicional obtiene 6.934 euros para la tercera fase de los trabajos pendientes de rehabilitación de la dorna “Airexa”; y la A. C. Mariño Salnés, con 6.364 euros para los trabajos en la dorna “Muller de Balboas”.

En el caso de A Illa de Arousa, recibirán subvenciones hasta cuatro asociaciones: la A.D. Cultural Dorna contará con 5.984 euros para la conservación del galeón “Rei do Mar”; la Asociación Cultural, Deportiva e Promotora de Actividades Xuvenís Fasquia con 7.409 euros para la primera fase de la restauración de “Racú Paula”; la Asociación Cultural Caramuxo con 6.079 euros para la segunda fase de la restauración del galeón “Daniel”; y la Asociación Cultural DS Illa de Arousa con 4.844 euros para la sustitución del motor de la embarcación “San Pedro”.