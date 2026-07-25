Bordóns celebra sus fiestas en honor a San Roque y la Virgen del Carmen
Las celebraciones se prolongarán durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto
La parroquia de Bordóns, en Sanxenxo, celebra el próximo fin de semana, concretamente los días 31 de julio y el 1 y 2 de agosto, sus fiestas en honor a San Roque y a la Virgen del Carmen.
Las jornadas festivas comenzarán el viernes por la noche, a las diez y media, con la gran verbena a cargo del grupo Azabache y la orquesta Charleston Big Band.
Asimismo, este día la entidad organizadora, la Asociación Cultural San Pedro de Bordóns, conmemorará su 25 aniversario con música y bailes en el entorno de la iglesia.
Al día siguiente, será la salva de bombas la que anuncie el comienzo de las celebraciones, seguida de alborada a cargo de “Os do Barro”. A las once y media será la misa solemne seguida de procesión y, ya por la noche, será el grupo Ambar y la orquesta Cuarta Calle las que animen la verbena.
El domingo, último día de las fiestas, el día comenzará con el pasacalles a cargo de la charanga “1009” y “Os do Barro”. A las once de la mañana, será la misma solemne seguida de la procesión, y las celebraciones concluirán por la noche con la verbena de la mano de la orquesta Solara. Además, habrá hinchables gratuitos para todos los niños y niñas.