Bordóns celebra sus fiestas en honor a San Roque y la Virgen del Carmen

Presentación de la programación por el 25 aniversario de la Asociación Cultural San Pedro de Bordóns Cedida

La parroquia de Bordóns, en Sanxenxo, celebra el próximo fin de semana, concretamente los días 31 de julio y el 1 y 2 de agosto, sus fiestas en honor a San Roque y a la Virgen del Carmen.

Las jornadas festivas comenzarán el viernes por la noche, a las diez y media, con la gran verbena a cargo del grupo Azabache y la orquesta Charleston Big Band.

Asimismo, este día la entidad organizadora, la Asociación Cultural San Pedro de Bordóns, conmemorará su 25 aniversario con música y bailes en el entorno de la iglesia.

Al día siguiente, será la salva de bombas la que anuncie el comienzo de las celebraciones, seguida de alborada a cargo de “Os do Barro”. A las once y media será la misa solemne seguida de procesión y, ya por la noche, será el grupo Ambar y la orquesta Cuarta Calle las que animen la verbena.

El domingo, último día de las fiestas, el día comenzará con el pasacalles a cargo de la charanga “1009” y “Os do Barro”. A las once de la mañana, será la misma solemne seguida de la procesión, y las celebraciones concluirán por la noche con la verbena de la mano de la orquesta Solara. Además, habrá hinchables gratuitos para todos los niños y niñas.