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Diario de Arousa

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Sanxenxo

Precintan un local de ocio tras infrinxir a orde de peche por non conectarse ao sonómetro

O Concello continúa a tramitación para a entrada en vigor zas Zonas de Especial Protección Acústica no municipio

C. Hierro
24/07/2026 17:20
O local de ocio precintado en Sanxenxo
O local de ocio precintado en Sanxenxo
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A Policía Local de Sanxenxo precintou o xoves un establecemento de ocio nocturno da vila tras desobedecer a orde de peche por non conectarse ao sonómetro municipal. O pub enfróntase agora a unha sanción de entre 12.000 e 300.000 euros.

Dende o Concello sinalan que se lle notoficou aos propietarios deste local a suspensión da actividade o pasado 22 de xullo por non estar conectado e transmitindo os datos a plataforma municipal de control de ruidos, tal e como esixe a Ordenanda de Protección contra a Contaminación Acústica. Porén, ao día seguinte, no momento no que pasou a Policía Local –durante a tarde–, seguía en total funcionamento.

Foi aí cando os axentes procederon ao seu desaloxo. En total, indican, tiñan dispuestas na terraza doce mesas con 14 clientes e estaban ata catro camareiros servindo as consumicións con música soando de fondo.

O Concello de Sanxenxo advirte a todos os locais de hostalería do municipio que continuarán os expedientes para aqueles establecementos que incumplan a normativa. O obxectivo marcado polo goberno local, contan, é garantizar un ocio nocturno na localidade que sexa compatible co descanso de todos os veciños, veciñas e tamén dos visitantes que escollen esta vila para pasar as súas vacacións.

Desta maneira, detallan que a ordenanza que teñen actualmente vixente no concello é moi clara e citan o texto recollido na mesma: “Os dispositivos de control de son deberán enviar datos ó sistema de inspección de forma continua mentres a actividade estea en funcionamento, considerándose a falta de recepción dos mesmos, así como a existencia de calquera incidencia, que atinxe ao funcionamento correcto do dispositivo, como suficiente para a suspensión preventiva da actividade”.

Por outro lado, especifican, continúa a tramitación por parte do Concello para a entrada en vigor das Zonas de Especial Protección Acústica en Sanxenxo y Portonovo. Os lugares incluidos nesta nova normativa son o porto deportivo de Sanxenxo, Rúa dos Barcos, Rúa Augusto González Besada, Rúa da Igrexa, Rúa Harmonía e Rúa Sol. Pola súa banda, en Portonovo, buscan que se aplique na Rúa Méndez Núñez, Rúa Santa Catalina, parte de la Travesía Santa Catalina, Avenida da Mariña e Rúa da Victoria.

Este plan, que foi aprobado no Pleno celebrado o doce de xuño grazas ós votos a favor do PP e a abstención do PSOE e os nacionalistas, permitirá que o Concello poda levar a cabo unha serie de accións como son a suspensión da concesión de novas licenzas de actividade que poidan agravar a situación, así como a restrición de horarios para actividades responsables da contaminación acústica.

O Concello defende a aplicación destas normas como meta para lograr en Sanxenxo un “modelo de lecer compatible co descanso” e defendeu que debe ser un ocio nocturno “atractivo e controlado”.

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