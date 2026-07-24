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Diario de Arousa

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Sanxenxo

Arra repartirá más de 4.500 euros en su novena edición del certamen de pintura rápida

C. Hierro
24/07/2026 17:25
Presentación das festas da parroquia de Arra
Presentación das festas da parroquia de Arra
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A parroquia de Arra incrementa a dotación económica do XI Certame de Pintura Rápida ‘Arra como Antiga Parroquia’ que se celebra o domingo, 2 de agosto e sobrepasa os 4.500 euros.

Así, os catro premios na categoría adulta estarán dotados con 1.500, 900, 600 e 400 euros, respectivamente. Ademais, haberá cinco accésits de cen euros. No caso dos premios para os artistas da comarca serán de 600 euros para o primeiro, 300 para o segundo e 150 para o terceiro. 

Por último, aos participantes ata doce anos se lle entregará aos gañadores un vale de cen euros e outro de 50 euros e aos de trece a dezaseis 200 e cen euros.

Durante toda esa xornada, as obras participantes permanecerán expostas ao púbico. Ás sete da tarde levarase a cabo a exposición oficial e a entrega de premios na emblemática Casa do Priorato. Como aliciente engadido, as pezas que non resulten galardonadas como as finalistas poderán ser adquiridas directamente polo público asistente.

A actuación de ‘Os Gatiños de Portonovo’ poñerán o broche de oro ás festas organizadas pola parroquia de Arra.

Feira gastronómica

O certame de pintura enmárcase na celebración da XXV Feira Gastronómica de Produtos Galegos que terá lugar na explanada de Montalvo dende o 21 de xullo ao 1 de agosto.

A cita contará con diversos stans de degustación, exposición e venta de artesanía cun horario de apertura de doce e media a oito. Ademais, haberá música para crear ambiente grazas as actuacións da banda Rockandrprol ou a celebración do XI Serán dos Laureiros, e talleres de artesanía para todas as idades.

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