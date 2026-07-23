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Sanxenxo

Un persona resulta herida con quemaduras en un accidente en una cocina en Sanxenxo

D. A.
23/07/2026 19:57
Operativo de emergencias en la zona
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Una persona resultó herida esta tarde en un accidente ocurrido en un establecimiento hostelero en la zona de Silgar, en Sanxenxo. 

Según indican fuentes oficiales, la persona herida sufrió quemaduras en brazos, cara, cabeza y manos por un accidente en la cocina de una cafetería ubicada en el entorno. Tuvo que ser desplazada a un centro médico. 

En la intervención participaron efectivos de Emerxencias Sanxenxo, agentes de la Policía Local y medios sanitarios del 061-Urxencias Sanitarias Galicia. 

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