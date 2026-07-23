Sanxenxo acoge el programa piloto ‘RenÓbrate’ de formación y empleo

Firma del convenio entre el Concello, la Xunta y Fundación de la Construcción

Sanxenxo es la localidad escogida para acoger el programa piloto de formación y empleo ‘RenÓbrate’. El objetivo de este proyecto es profesionalizar y dignificar los distintos oficios y empleos que se enmarcan en el sector de la construcción y, a la vez, paliar los problemas de la mano de obra existentes para ellos en la actualidad. Para poder llevarlo a cabo, el Concello firmó en el día de ayer un convenio con la Xunta de Galicia y la Fundación Laboral de la Construcción.

El programa tendrá una duración de nueve meses y está dirigida a personas mayores de 18 años que estén inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia. El reto, detallaron en la presentación, es lograr la inserción laboral del 60% del alumnado participante en el plazo máximo de dos meses desde la finalización de la formación. En total se ofertan una veintena de plazas.

Los interesados en formar parte de este curso, que estará remunerado con el salario mínimo interprofesional, pueden ponerse en contacto con los organizadores a través del correo ccoloret@fundacionlaboral.org o en el teléfono 660 604 526. Según indicó el gerente, la selección de personal comenzará “de inmediato” ya que la meta es comenzar las clases “a finais de agosto para rematar en maio”.

El alcalde de la localidad, Telmo Martín, se mostró entusiasmado por acoger esta formación en el concello y destacó “a importancia destes cursos de formación na construcción no que fai tanta falta a man de obra e que supoñen unha saída laboral”. En este sentido, recordó que “xa o fixemos coa hostelería e agora facémolo co sector da construcción grazas á Xunta e a Fundación Laboral”.

Para su ejecución, el Concello cederá los espacios municipales para la formación y, a cambio, los alumnos y alumnas del curso realizarán, en coordinación con la concejalía de Mantenimiento y Servicios, trabajos vinculados al cuidado y reparación de edificios y espacios públicos municipales. Así, entre los trabajos previstos se encuentran aquellos relacionados con la pintura, alicatados, reparaciones de grietas, colocación de baldosas en calles o la instalación de señalización viaria.

La directora xeral de Empleo, Zeltia Lago, indicó que esta formación nace para “responder ás necesidades da contorna cun programa experiencial remunerado”.