El BNG propone crear dos parques públicos en Tombelo y O Casal

Proyecto del parque para Sanxenxo diseñado por el BNG

El grupo municipal del BNG propone la creación de dos nuevos parques públicos en la parroquia de Noalla, concretamente en los terrenos que quedaron sin uso tras la demolición de las antiguas escuelas de O Tombo y de O Casal por parte del Concello de Sanxenxo.

“Son áreas que actualmente están infrautilizadas, xa que desde que se procedeu ao derribo dos colexios non se acometeu alí ningunha actuación”, señala el portavoz, Octavio González.

Esta iniciativa, señalan los nacionalistas, la presentarán en el Pleno ordinario que tendrá lugar el próximo lunes y en el que buscan el apoyo tanto del partido del gobierno como del PSOE.

Infraestructuras en el rural

Este proyecto, indican desde el BNG, serviría para "consolidar novos espazos de convivencia" y para dotar al rural de Sanxenxo de "infraestructuras e equipamentos que melloren a calidade de vida da súa veciñanza".

La actuación diseñada por los nacionalistas incluiría parques con zonas de juego para niños y niñas, áreas de descanso pensadas especialmente para personas mayores, zonas de sombra y la instalación de mobiliario inclusivo. Uno de los aspectos fundamentales, indican, sería la supresión de barreras arquitectónicas y la apuesta por la sostenibilidad con el uso, por ejemplo, de materiales ecológicos o luminarias eficientes.

González defiende que la creación de estos parques sería muy positivo para la parroquia de Noalla y, especialmente, para A Revolta, lugar en el que "“na actualidade non existe espazos nin centros de lecer de referencia, co que se daría resposta a unha eiva moi importante e que a veciñanza desta zona está a sufrir”.

En la moción, los nacionalistas, proponen que estas nuevas infraestructuras se incluyan en los Presupuestos de 2027 y buscar vías de financiamiento a través de diferentes instituciones.