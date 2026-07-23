Arra prepara la XXV Feira Gastronómica de Produtos Galegos

Una actuación de la orquesta Panorama

La parroquia de Arra se prepara para acoger la que será la XXV edición de la Feira Gastronómica de Produtos Galegos.

El programa de los festejos combina todo tipo de actividades para atraer a públicos de todas las edades. Así, los eventos arrancan el jueves 30 con la celebración del Montalvo Fest que contará con la actuación de la orquesta Panorama, así como de La Misión y Las chicas de la Farándula. Al día siguiente tendrá lugar la apertura de stands de degustación y artesanía que ofrecerán un horario continuo desde las doce y media de la mañana hasta las ocho de la tarde. Por la noche, los asistentes bailarán al ritmo de Rockandprol.

La jornada del sábado estará marcada por la celebración del XI Serán dos Loureiros desde las 22 horas que contará con la actuación de Os Gatiños de Portonovo. Además, está programada la misa cantada para las 13:00 y talleres de artesanía tanto a las dos como a las nueve de la noche. La música comenzará a las once y, una hora más tarde, se repartirá queimada entre los asistentes.

El domingo se repetirán los talleres y se llevará a cabo el XI certame de pintura rápida 'Arra como Antiga Parroquia' y la exposición de las obras en la Casa do Priorato, así como la entrega de premios a los ganadores.