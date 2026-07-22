Sanxenxo apuesta por la conciliación de 744 familias este verano tras invertir 100.000 euros

Telmo Martin visitó el campamento Concello

El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Educación, Nati Parada, visitaron hoy los colegios de O Telleiro (Noalla) y A Florida (Sanxenxo) donde se está realizando el plan concilia municipal. Una apuesta decidida con la que se colabora con la conciliación de 744 familias del municipio.

El programa incorpora este año una importante novedad, ya que por primera vez amplía su funcionamiento a los días no lectivos de junio y septiembre, además de los meses habituales de julio y agosto. “Buscamos axudar ás familias que durante o verán traballan cunha ampliación do prazo temporal do Plan e cunha marxe horaria que se adapta ás circunstancias”, indicó Martín.

Durante la visita, el alcalde participó en las actividades y juegos que estaban realizando como el pañuelo o un taller de cocina. El Concello adjudicó el servicio por dos años por un coste de 213.000 euros a los que hay que sumar el gasto en limpieza y de suministro. El Concello ofertó un 910 plazas, distribuidas en quincenas con 94 plazas. De ellas, 40 fueron reservadas para niños con diversidad funcional. El precio es de 45 euros por quincena y de 230 euros para el período completo y horarios de 8 a 15:30 horas, con posibilidad de llevar comida, y de 9:30 a 14 horas.