O Salnés, una escuela de hostelería que formará a veinte nuevos alumnos

Autoridades y los alumnos-trabajadores, en el acto de inauguración Cedida

La Mancomunidade do Salnés inauguró en las instalaciones de la Rúa Ourense, en Sanxenxo, la XVII edición del Obradoiro de Emprego de Hostalaría do Salnés, en el que se volverán a formar una veintena de alumnos-trabajadores en las especialidades de cocina y servicios de restauración.

Se trata así de un taller con una gran inserción laboral en la comarca, que supone cada año una importante baza para la inserción laboral de personas en situación de desempleo en O Salnés. Así, el acto contó con la asistencia del presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, y del gerente, Ramón García Guinarte, que estuvieron acompañados por los ediles de Cultura y Turismo, Xoán Manuel Pérez y Juan Deza, y el delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, que destacó una inversión por parte del gobierno autonómico de unos 492.552 euros para el desarrollo de este obradoiro.

Cabe recordar que se trata de un programa mixto de empleo y formación, que combina formación teórica y práctica y una remuneración, de forma que abarca desde la formación complementaria y las visitas técnicas hasta las colaboraciones con entidades sociales, la participación en eventos gastronómicos y las acciones de promoción de la alimentación saludable y de los productos de proximidad.

La jornada inaugural consistió así en una exposición de las principales líneas formativas del obradoiro y concluyó con una degustación de elaboraciones preparadas por el alumnado de las especialidades de cocina y servicios de restaurante y permitió poner en valor un modelo formativo que, desde el año 2005, combina aprendizaje, experiencia práctica y un estrecho vínculo con el tejido empresarial y social de la comarca. Con más de dos décadas de trayectoria, el Obradoiro de Emprego de Hostalaría do Salnés se consolida como un referente en la formación de profesionales de la hostelería, contribuyendo a la mejora de la empleabilidad y al desarrollo socioeconómico a través de una formación de calidad, adaptada a las necesidades reales del sector, que demanda nuevas manos. De hecho esta es una de las prioridades —que haya mercado— a la hora de dar continuidad a este proyecto formativo, en paralelo al Programa Integrado de Emprego.