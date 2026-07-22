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Sanxenxo

Fernán-López firmará ejemplares de su última obra en la Librería Nós

Fátima Pérez
22/07/2026 17:31
Portada de ‘El Balanceo del Alacrán'
Portada de ‘El Balanceo del Alacrán'
Cedida
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El escritor Eduardo Fernán-López firma ejemplares de su última obra ‘El Balanceo del Alacrán’ en la Librería Nós de Sanxenxo este viernes 24 de julio. Desde la librería invitan a los lectores a acercarse a su primer encuentro del ‘Verán Literario 2026’ para compartir un encuentro único con el autor zamorano afincado en Vigo.

‘El Balanceo del Alacrán’ sumerge al lector en todo un thriller ambientado en el trágico naufragio del Villa de Pitanxo, el pesquero que el 15 de febrero de 2022 naufragó frente a las costas canadienses y acabó con la vida de una veintena de tripulantes. En su obra después del inicio del juicio para esclarecer las causas, aparece muerto Raúl Barros, el presidente del conglomerado empresarial propiedad del pesquero, junto a su única hija. A partir de ese momento se desata un complicado entramado corporativo con los miembros de la junta directiva.

La novela combina investigación policial, intrigas  y una historia inspirada en un hecho real que marcó la sociedad como fue el hundimiento del Villa de Pitanxo.

Eduardo es doctor en historia contemporánea y licenciado en Historia del Arte y su primera novela fue galardonada con el VI premio Tuber Melanosporun de Morella Negra y finalista del II Premio Paco Camarasa. 

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