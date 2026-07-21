Soalleira celebra su IX Muiñeira este sábado

Una actuación organizada por la asociación Soalleira

La asociación Soalleira de Dorrón ya tiene fecha para la novena edición de su 'Muiñada'. La cita será este sábado a partir de las once de la mañana en el Muíño da Costa.

Este año, la programación del evento incluye diferentes actividades, entre las que no falta el folclore, la música y el baile.

Así, a primera hora está prevista una andaina por la senda del Río Pintillón que cuenta con una distancia de aproximadamente seis kilómetros y está diseñada para todo tipo de participantes. Durante el recorrido disfrutarán de las vistas de este río que desemboca en la bonita playa de Areas.

A las dos comenzará la churrascada popular. Los interesados en asistir deberán reservar su mesa llamando a los teléfonos 636 33 24 59 o 676 77 03 31.

Ya por la tarde, a partir de las cuatro y media comenzarán los Cantos de taberna y, a las seis y media, está prevista que comience la actuación de Soalleira.

Para cerrar la jornada, a las nueve, comenzará el concierto de Lagharteiras. Este grupo de pandereiteiras presentan un directo que tiene como objetivo divulgar las músicas, los cantos, los instrumentos y el vestuario tradicional de Galicia.

Entre otras cosas, esta agrupación de Mos, es conocida por participar en el himno del centenario del Real Club Celta de Vigo, 'Oliveira dos cen anos' de la mano del artista C. Tangana.