Mafalda Cardenal se une al cartel del Costa Feira el 13 de agosto

Mafalda Cardenal también se subirá al escenario del Costa Feira

La cantante Mafalda Cardenal cierra el cartel de la noche dedicada al nuevo pop nacional dentro del festival Costa Feira. La artista, por tanto, se une a los nombres de Inazio, Íñigo Quintero, Malmö 040, Pavlenha y Hey Kid, que ya están confirmados para el próximo 13 de agosto.

Esta jornada, señalan desde la organización del evento, se subirán al escenario voces y letras que hablan desde lo cotidiano acompañadas por sonidos capaces de moverse con naturalidad entre el pop, el indie y la canción de autor contemporáneo.

Con esta nueva confirmación, el Costa Feira cierra el cartel, del Pop a Feira, una puesta por incluir una programación llena de identidad propia y diseñada para conectar con una nueva generación de público y celebrar el presente y futuro de la música nacional.

24 de julio

La primera cita programada del festival es este viernes, 24 de julio con la primera de las noches de Bulla!. Desde ese día y hasta el 22 de agosto, pasarán por el escenario ubicado en el Polígono de Nantes artistas muy variados de la talla de Loquillo (10 de agosto), Delaossa (8 de agosto) o Nicky Jam (3 de agosto).

Además, también habrá jornadas dedicadas al mejor reggaetón de los 2000 o la música electrolatina.