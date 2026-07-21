El Concello mejorará Guillabai con una inversión de 154.800 euros

Parte del camino que será mejorado por el Concello de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo prevé ensanchar y pavimentar el Camiño de Guillabai, ubicado en la parroquia de Dorrón tras una inversión de 154.800 euros que opta a una subvención del Plan Extraordinario de la Diputación. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses.

Este vial, se trata de un acceso al lugar de Barreiro desde la zona de la iglesia y, por tanto, de un tramo muy utilizado por los vecinos y vecinas de la zona. Actualmente, es un camino muy estrecho –en torno a las 2,5 metros– y está en tierra, por lo que el tránsito es complicado.

El proyecto que se maneja plantea, en primer lugar, la ampliación de la plataforma existente a cuatro metros del eje del camino actual y, posteriormente, su pavimentación para conseguir que sea un vial que pueda ser utilizado de forma segura tanto por los peatones como por los vehículos.

Para lograr ensanchar el camino, señalan desde el gobierno local, está previsto que se construyan muros de mampostería de contención y, además, será necesario retranquear los postes existentes de electricidad, de telefonía y también de alumbrado.

Por otra parte, la actuación prevé renovar las cunetas y reconstruir un canal de regadío para permitir a los propietarios de las fincas en esta zona mantener el riego de las mismas. Se rematará la obra con la colocación de una barandilla metálica de seguridad por encima de la alineación del muro de contención, dada la diferencia de alturas que existe en esta zona.

Con estos trabajos y, por tanto, con la ampliación y pavimentación del camino, lo que buscan desde el Concello es conseguir un vial seguro para viandantes y también vehículos lo que, indican, mejorará los servicios a todos los vecinos y vecinas de esta parroquia. Esta mejora, cuentan, es una de las obras planteadas por los residentes de Dorrón al equipo de gobierno durante una reunión celebrada el pasado mes de febrero.

Tras esta actuación, el Concello señala que llevará a cabo otras que tendrán como objetivo “seguir mejorando la red municipal de carreteras y viales”. De este modo, indican que están previstas obras para reparar desperfectos en diferentes carreteras y caminos asfaltados o para pavimentar y ensanchar pistas que actualmente se encuentran en tierra para mejorar el tránsito de los residentes en diferentes puntos del municipio.