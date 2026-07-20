Proyectan un edificio en Silgar con pisos de hasta 1,6 millones de euros

Próxima construcción en la zona de Silgar

El municipio de Sanxenxo continúa ampliando el sector inmobiliario con la promoción ‘Terrazas de Silgar’ que se ubicará en la Rúa do Progreso, 55.

Un edificio exclusivo que albergará hasta cuarenta pisos con precios que oscilan desde los 290.000 euros, aquellos que cuentan únicamente con un dormitorio y una superficie de 76 metros cuadrados, y los 1.675.000 euros precio que cuesta un dúplex de cuatro dormitorios con más de 300 metros cuadrados y situado en la sexta planta.

El gran atractivo de esta promoción, señalan desde la promotora que ya cuenta con la licencia de demolición concedida y el permiso de obras con informe favorable, radica en su ubicación y el diseño de la construcción que presenta apertura hacia el paisaje y, por tanto, los espacios habitables se prolongan hacia el exterior con amplias terrazas desde las que se puede contemplar la emblemática playa de Silgar.

Según detallan, el inicio de las obras está previsto para el primer trimestre del próximo año y, por tanto, la estimación de entrega de las viviendas que manejan son los últimos meses del año 2028.

Entre los detalles que presentan de las viviendas destacan, además de la localización “inmejorable” a cien metros de la playa, que todas ellas disponen de terraza y, además, de una plaza de garaje y un trastero. De la misma manera señalan que se pondrán a la venta una veintena de aparcamientos.

En cuanto a los materiales y sus calidades, indican que todos los pisos se entregarán con la cocina y los baños amueblados con las últimas tecnologías. Además, a aquellos propietarios que hagan sus reservas –para ello deberán entrar en una cooperativa y aportar 25.000 euros–, se les permitirá personalizar los acabados de estos dos habitáculos.

Otras características que la promotora resalta de estos nuevos hogares en Sanxenxo son la gran eficiencia energética o la reducción de emisiones contaminantes.