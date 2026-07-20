Juan Campos Calvo-Sotelo presenta su último libro en Portonovo

Cartel de la presentación del libro en Portonovo

La Casa Mariñeira de Don Fernando, en Portonovo, acogerá este miércoles la presentación del último libro de Juan Campos Calvo-Sotelo. La obra, que lleva por título 'Benito Soto, Terror en la mar' cuenta la historia del que está considerado como el último pirata del Atlántico.

En sus páginas, el lector podrá descubrir diferentes leyendas que rodean a Soto y la descarnada y cruel realidad que se esconde detrás de los abordajes a barcos indefensos.

En este libro, detallan, se aportan documentos inéditos que ayudan a presentar un retrato realista del pirata, de sus secuaces y también de sus fechorías. Además, a través de ellos reivindica la dignidad de algunas víctimas como fueron Anne Logie, Manuel Freytas o las mujeres que navegaban abordo del Morning Star.

La cita, que está abierta al público hasta completar el aforo, está programada para las 20:30 horas.