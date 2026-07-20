El Concello recibe al vilalongués David García, Premio Extraordinario de Bachiller de Galicia

Un momento de la recepción a David García en el Concello de Sanxenxo

El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Educación, Nati Parada, recibieron en el día de ayer a David García Castro, tras ser galardonado con el Premio Extraordinario de Bachillerato de Galicia convocado por la Consellería de Educación

El joven de 17 años y natural de Gondar, completó su u formación académica entre el CEIP Cruceiro y el IES de Vilalonga, logrando graduarse con matrícula de honor con un 9,44. Con estos buenos resultados académicos y animado por el profesorado, García, participó en los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Xunta de Galicia en los que se reconocen a los 20 mejores expedientes académicos de la comunidad, quedando en primer puesto –dotado con mil euros– entre más de 800 participantes, con una nota de 37,5 sobre 40.

La próxima meta del vecino de Vilalonga, señaló, es ser matemático., “La salida más habitual es la docencia, pero a mí me gustan mucho las finanzas y me querría probar en otras ramas relacionadas con la ingeniería o la inteligencia artificial”, aseguró.

Por su parte, el alcalde, quiso darle la enhorabuena por el premio conseguido, “Para Sanxenxo é un auténtico orgullo contar con xoves comprometidos coa excelencia académica, que representan o mellor futuro para a nosa sociedade”, dijo Martín.