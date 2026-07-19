Los filmes ‘Buffalo Kids’ y ‘Wallace y Gromit’ inician las sesiones del cine al aire libre

Cartel cine de verano en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo continúa con su programación de verano con el objetivo de presentar actividades y eventos para personas de todas las edades. Una de las citas que no falla en esta época y que, cada año cuenta con más asistentes, es aquella con el cine al aire libre.

Las primeras citas programadas –tuvieron que cambiar de fechas– dentro del ciclo de sesiones organizado por el Concello están destinadas al público familiar. La primera de ellas es el sábado 25 de julio con la película ‘Buffalo Kids’ y la ubicación de la pantalla gigante es el campo de las fiestas de Nantes. Está previsto que el filme comience a las diez y media de la noche.

Al día siguiente, el domingo 26 de julio, y en el mismo horario, será la Carballeira de Noalla la que acoja una nueva película: ‘Wallace y Gromit. La venganza se sirve con plumas’ que cuenta narra las aventuras de un ‘gnomo inteligente’ que parece desarrollar una mente propia.

Las otras películas que conforman la programación de este año del cine al aire libre de Sanxenxo son ‘Odio el verano’ que se proyectará en la Casa da Cultura de Dorrón, ‘Rondallas’ que está previsto que se pueda ver en la Praza de Vilalonga y, por último ‘La familia Benetón’ que se exhibirá en la Praza Manuel Cortés de Bordóns.