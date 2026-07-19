La mirada de medio centenar de mujeres muestran el comunitarismo del pasado

Mercedes Vázquez, fotógrafa

‘Mulheres’ es mucho más que una exposición de fotografías que muestra el rostro de más de medio centenar de mujeres que vivían y viven en localidades fronterizas entre Galicia y Portugal. Es, también, y tal como cuenta su autora, Mercedes Vázquez, un recorrido por la historia de tantísimas féminas que tuvieron que trabajar día y noche para sacar a sus familias adelante y, por tanto, un homenaje a todas ellas.

“O obxectivo desta mostra é reflectir esas mulleres vivenciais, que nos deron tanto. Moitas eran de aldeas comunitarias, que se daban unhas a outras o que tiñan mentras os homes marchaban a emigrar”, cuenta Vázquez. Y recalca: “A mensaxe é o comunitarismo desas mulleres que se xuntaban entre elas para axudarxe unhas a outras”.

Fotografía presente en la exposición de Mercedes Vázquez en Sanxenxo

Las imágenes que forman parte de esta exposición, que se podrá ver hasta el próximo 30 de julio en el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo en horario de nueve a diez de la noche, están hechas por Vázquez en diferentes momentos de la historia. Así, cuenta la autora, que las primeras pueden tener más de treinta años y, otras son más actuales y están sacadas “hai dez anos”.

La mayor parte de las mujeres que salen en estas fotografías, indica la fotógrafa, ya han fallecido pero su esencia, sus vivencias y su historia, gracias, en parte, a esta muestra “sempre quedará”.

El origen

El nacimiento de esta muestra, que ya recorrió diferentes puntos de Galicia y se expuso por primera vez en Petín en el año 2018 gracias a la intervención del director de cine Ignacio Vilar, quién cautivado por los rostros testimoniales de estas mujeres la llevó a su aldea, se encuentra en los viajes de Vázquez a estos municipios fronterizos.

“Este traballo é o froito de vivenzas, de momentos con elas, porque eu vivín en diferentes espazos, en distintas temporadas e sitios... Momentos que aproveitaba para fotografialas”, cuenta la autora.

Fotografía presente en la exposición de Mercedes Vázquez en Sanxenxo

Entre las características principales de las obras, cuenta, se encuentra la cercanía. Así, detalla que no son fotografías “feitas de pasada”, si no que son imágenes que muestran la proximidad con cada una de las personas.

Las imágenes, todas en blanco y negro, muestran retratos pero, también, a mujeres de cuerpo entero que lucen capas, paños en la cabeza o delantales, vestimentas típicas de las mujeres de hace treinta años atrás.

La autora

Mercedes Vázquez nació hace 77 años en Sarria. Su amor por la fotografía, que le llegó de la mano del artista Antonio Vázquez Rivas, Avari, la compaginó durante toda su vida con otros trabajos.

Esos empleos, que la hicieron viajar mucho por diferentes puntos de Galicia y de Portugal, fueron los que también le dieron alas para conocer a variedad de personas diferentes y visitar localidades distintas que, ahora, forman parte de su gran muestra de imágenes.