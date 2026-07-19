Amigos de la Moto Sanxenxo fija para el 11, 12 y 13 de septiembre su nueva concentración motera

Presentación del evento del Motoclub Amigos de la Moto Sanxenxo

El Motoclub Amigos de la Moto Sanxenxo trabaja en la programación y últimos detalles de la que será su vigésimo octava edición de la Concentración Mototurística Internacional Rías Baixas.

Las fechas escogidas para hacer rugir los motores de estos vehículos de dos ruedas por la localidad son los próximos 11, 12 y 13 de septiembre.

Desde la asociación señalan que, tanto la participación como las actividades que presenta el evento, lo consolidan como una de las citas mototurísticas de referencia en Galicia.

En los próximos días, señalan, está previsto que se abra el plazo de inscripción para asistir a la concentración y, además, se hará pública la programación completa.