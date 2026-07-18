Sanxenxo proyecta las mejoras en Aios y Padriñán y la senda entre Silgar y Vicaño para septiembre

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo tiene previsto iniciar, en septiembre, una serie de actuaciones para mejorar diferentes puntos del municipio. Así, desde el gobierno local indican que la mayoría de estas obras ya están adjudicadas o lo estarán próximamente pero, se dejarán para más adelante con el objetivo de no interferir en la actividad turística durante el verano.

Este es el caso, detallan, de los trabajos de humanización en el núcleo rural de Aios por un importe de más de 674.000 euros y que tienen un plazo de ejecución de cinco meses. En el mismo punto se encuentran las obras de mejora del núcleo rural de Padriñán que ya cuentan con empresa adjudicataria y un presupuesto de 449.765 euros, así como un plazo de cuatro meses.

La segunda fase del mercado, que se trata de una actuación por valor de más de cinco millones de euros y un plazo de 16 meses así como la creación del nuevo sendero por las rocas que conectará el paseo de Silgar y el parque de Punta Vicaño, así como la sustitución de la pasarela de madera de la playa de Baltar (1.799.985 euros) y cinco meses de ejecución, también son obras que cuentan con empresa otorgada pero que, todavía no comenzarán.

A mayores de estas actuaciones de más envergadura y para sumar hasta siete, también están previstas tres mejoras en el municipio pero de menor presupuesto. Estas son; la instalación de gradas en el pabellón de deportes de Nantes por valor de 69.000 euros, la colocación de una pérgola en las gradas del campo de fútbol municipal de Baltar con un presupuesto de 60.475 euros y la mejora del acceso al lugar de Peai, en Gondar, parroquia de Vilalonga con una inversión de poco más de 63.500 euros.

Proyectos en marcha

Más allá de estas actuaciones, el gobierno local indica que hay proyectos recién acabados que están pendientes de “pequeños detalles” que también está previsto que se solucionen una vez pasada la época estival.

Entre todas ellas destacan la segunda fase del adoquinado de Silgar y las mejores del paseo, as humanizaciones del entorno de la capilla de Arra y del pabellón de Baltar, la rehabilitación de A Telleira, las mejoras de los campos de fútbol de Noalla, O Revel y Baltar y la reforma del antiguo colegio o Cruceiro, ahora denominado edificio socio educativo As Lagoas y al que solo le falta el mobiliario.

Por otro lado, desde el Concello recuerdan que actualmente se están llevando a cabo dos obras que, teniendo en cuenta su ubicación, no interfieren en la actividad turística y, por lo tanto, continuarán estos meses. Estas son la reforma integral del edificio de usos múltiples de Portonovo que albergará la nueva sede de Servicios Sociales o la humanización del camiño do Castro que se ubica en la parroquia de Dorrón.