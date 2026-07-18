Padriñán viaja al 1900 de la mano de una exposición de fotografías

Inauguración de la exposición en Sanxenxo

La parroquia de San Xinés de Padriñán en colaboración con el Concello saca a la calle parte de su archivo fotográfico sobre el municipio con la exposición “Viaxe ao Sanxenxo de 1900”.

El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Cultura y Eventos, Xoán Manuel Pérez, acompañados del párroco Samuel García y el historiador local José Manuel Abel inauguraron en el día de ayer la muestra que se ubica en el Paseo de Silgar que junto a la Plaza de Fonte de Ramos, el Parque de Panadeira y el Nuevo Templo conforman los puntos de la exposición.

En total, son nueve tótems con imágenes en las que se pueden apreciar la transformación de zonas emblemáticas del municipio, así como la evolución urbana de Sanxenxo hasta convertirse en el principal destino turístico español.

Para que la experiencia sea todavía más enriquecedora, los organizadores han programado “roteiros” por los distintos espacios que aparecen en las imágenes con grandes conocedores de la historia de Sanxenxo como son José Manuel Abel, Marcelino Agís e Isidoro Sabell. Las salidas están previstas los días 20 y 27 de julio y el 5 y 10 de agosto a las 11:00 horas. El punto de encuentro para los participantes es el Paseo de Silgar, cerca de los tótems de la exposición..