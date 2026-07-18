Juan Magán se subirá al escenario del Costa Feira los días 28 de julio y 18 de agosto

Público en uno de los conciertos del Costa Feira el año pasado Cedida

El festival Costa Feira, a menos de una semana de que comience, continúa dando sorpresas. La última tiene que ver con una nueva incorporación a su cartel: Juan Magán.

El artista, tal y como anunciaron ayer, se subirá al escenario ubicado en el Polígono de Nantes dentro de las jornadas dedicadas a la música electrolatina y no lo hará un único día, si no que Magán repetirá actuación y deleitará con sus canciones al público que asista el 28 de julio y el 18 de agosto.

Acompañándolo en estas noches habrá nombres como Danny Romero, José de Rico, Henry Mendez, Jay Santos, Cósmik o Anthony & Yeigo.

Los interesados a asistir a estos conciertos todavía pueden adquirir sus entradas a través de la página web oficial del propio festival

Como en años anteriores, el Costa Feira ha programado más de una veintena de días con música muy variada para satisfacer a un público de todas las edades. Así, por ejemplo, el cartel de este año presenta noches protagonizadas por artistas como Loquillo (10 de agosto), Taburete (20 de agosto), Rusowsky (15 de agosto)o Delaossa (8 de agosto) y otras en las que el escenario se vestirá de gala para que suenen los mejores temas de reggaetón de los 2000 o diferentes artistas pop emergentes .