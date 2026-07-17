Más viajes y nuevas paradas: la Xunta refuerza el servicio de bus entre Sanxenxo y Pontevedra

Imagen de archivo de la estación de autobuses de Sanxenxo Mónica Ferreirós

La Xunta refuerza, a partir de este lunes 20 de julio y durante la temporada estival, la conexión de autobús entre Sanxenxo y Pontevedra. El servicio incluirá nuevas paradas, más frecuencias y, además, los viajes se alargarán hasta la villa de Portonovo, uno de los lugares turísticos por excelencia de la localidad.

Así, a partir de la próxima semana se creará un nuevo servicio de lunes a viernes con salida desde Portonovo a las 20:35 horas y, los fines de semana y los festivos, otro a las 20:55 horas. Además, desde Pontevedra, los días laborables se añade una salida a las 12:00 de la mañana. Estas nuevas líneas, señalan desde la Xunta, incrementan el número de plazas disponibles en los momentos de día con mayor demanda de pasajeros.

Una de las principales novedades es que se amplia el recorrido de todos los viajes hasta Portonovo. Tal y como señalan, hasta ahora, las personas usuarias con origen o destino en este punto, lugar que concentra buena parte de la oferta hotelera, de apartamentos turísticos, de la actividad comercial o restauración, debían desplazarse hasta la estación de autobuses de Sanxenxo para, después coger el servicio directo. Con esta nueva configuración, la línea llegará directamente a la villa con paradas en el mercado y en Baltar.

El refuerzo en la conexión también incluye dos nuevas paradas en Pontevedra, ambas en la avenida María Victoria Moreno. Estos puntos, detallan, sirven para acercar el servicio a más personas dentro del núcleo urbano din que afecte a los tiempos del viaje.

Cambios en los horarios

Todos estos ajustes en la línea provoca que los horarios se hayan visto afectados para adecuarlos a la demanda real de los usuarios y mejorar la coordinación entre los viajes por autopista y por carretera.

Desde la Xunta recomiendan a todas las personas que quieran utilizar esta conexión entre ambas localidades que consulten las nuevas frecuencias actualizadas. Pueden hacerlo en www.bus.gal y mobt.xunta.gal, además de en las distintas aplicaciones de Transporte Pública de Galicia y MoBT.