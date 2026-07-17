El Concello ordena el cierre de un local por no conectarse al sonómetro y denuncia a otro por exceso de aforo

Dos agentes de la Policía Local de Sanxenxo Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo ha ejecutado la primera clausura temporal de un local de ocio nocturno por incumplir la normativa que obliga a estos establecimientos a conectar su limitador al sistema de control acústico municipal. El bar precintado, señalan desde el gobierno local, se ubica en la villa de Portonovo.

La Policía Local, detallan, cuenta con una plataforma para vigilar en tiempo real los niveles de ruido y tomar las medidas pertinentes con el objetivo de conciliar la actividad de ocio nocturno de los distintos locales con el derecho al descanso de los vecinos y vecinas, así como de los visitantes que cada año eligen Sanxenxo para pasar sus vacaciones.

Para llevar a cabo ese control es necesario que los sonómetros y limitadores de volumen de los locales se conecten, cosa que este establecimiento no hizo.

Tras superar el plazo concedido a los establecimientos para realizar esta conexión y recibir varias denuncias vecinales por ruido, el Concello ha procedido al cierre de este primer establecimiento de ocio nocturno de la localidad y tiene en marcha, por el mismo motivo, otros expedientes similares a otros locales.

La ordenanza de Protección contra la contaminación acústica aprobada en Pleno extraordinario celebrado el pasado 12 de junio –con los votos a favor del PP y las abstenciones del PSOE y los nacionalistas– es muy clara respecto a las sanciones previstas para los locales que incumplan las normas.

“Os dispositivos de control de son deberán enviar datos ó sistema de inspección de forma continua mentres a actividade estea en funcionamento, considerándose a falta de recepción dos mesmos, así como a existencia de calquera incidencia, que atinxe ao funcionamento correcto do dispositivo, como suficiente para a suspensión preventiva da actividade”, detalla el texto de la misma.

Desde el primero momento, desde el Concello defendieron la creación de una zona de protección acústica especial en las zonas de ocio nocturno de Sanxenxo y Portonovo, con el fin de lograr “un modelo de lecer compatible co descanso” y defendió el ocio nocturno controlado “como un atractivo para Sanxenxo”.

Multa a otro establecimiento

El Concello de Sanxenxo tiene en trámite, además, una denuncia a un establecimiento de ocio nocturno por incumplir el aforo permitido en su interior.

Esta infracción, detallan desde el gobierno local se considera grave según recoge la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Es por ello que el dueño del local se enfrenta a una multa que oscila entre los 30.000 y los 60.000 euros e incluso pueden conllevar la clausura y la suspensión temporal del establecimiento por hasta un año.