El BNG denuncia el abandono de Punta Seame y Camiño da Fontiña

Imagen cedida por el BNG del estado del entorno de Punta Seame cedida

El grupo municipal del BNG denuncia la situación "de abandono total" que presenta el entorno de Punta Seame y el "pésimo estado" de un tramo de la vía secundaria de A Fontiña.

Los nacionalistas indican que son numerosos los vecinos y vecinas de la zona que se encuentra entre Portonovo y la playa de Canelas que le hicieron llegar sus quejas por la falta de limpieza, la acumulación de basura y la ausencia de trabajos de desbroce. De la misma manera, señalan, que los accesos en el entorno de Punta Seama se encuentran en mal estado "o que dificulta seriamente a mobilidade".

Por todo ello, desde el BNG instan al gobierno local a "adecentar este espazo" en el menor tiempo posible. “Estamos a falar de tarefas sinxelas, que non requiren custos a maiores", apuntan desde el grupo de la oposición. Y añaden que esta zona forma parte de la Ruta do Padre Sarmiento y ofrece espectaculares vistas por lo que son muchas las personas que se acercan habitualmente a este punto y, actualmente, no pueden disfrutar "pola falta de eficiencia de Telmo Martín".

Del mismo modo y, señalan, "froito do desinterese polas parroquias", critican el estado de una vía secundaria de A Fontiña, en la zona de Montalvo. Así, detallan que parte de este camino está sin asfaltar y la situación "é especialmente preocupante" porque es un tramo de dirección única y cuenta con la bajada desde el Hotel Atlántico.

Estado del tramo que critican desde el BNG cedida

Parroquias

Desde el BNG reprochan al gobierno liderado por Telmo Martín el abandono de las parroquias. Así, critican que desde el Concello centran "exclusivamente os seus esforzos en Silgar e o Porto Deportivo de Sanxenxo".

Esto, indican, hace que se olviden "por completo" de otros núcleos y lugares que se encuentran alejados del centro del municipio.