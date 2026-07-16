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Sanxenxo

Omar Montes se subirá al escenario de Costa Feira el 26 de julio

C. Hierro
16/07/2026 18:24
Público en uno de los conciertos del Costa Feira el año pasado
Público en uno de los conciertos del Costa Feira el año pasado
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El festival Costa Feira no deja de sumar días y artistas a sus noches de verano. La última fecha señalada en el calendario es el 26 de julio, jornada en la que se celebrará el ‘Buuum Fest’ que subirá al escenario al cantante Omar Montes. Acompañando a este artista estarán Reality, Djow, Lauta, Romántico Latino, Borja Solla y Aitor Alfonsin.

Los interesados en asistir a este concierto, que comenzará a sonar a las ocho y se alargará hasta bien entrada la madrugada, ya pueden comprar sus entradas a través de la página web oficial del festival por un precio mínimo de treinta euros.

Estos nombres se suman a otros ya anunciados por el festival como son Taburete, Loquillo, Nicky Jam o Delaossa

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