La primera fase del estudio de mayores de Sanxenxo contó con la respuesta de casi 200 personas

Presentación del estudio para mayores en el Concello de Sanxenxo D.A.

La primera fase de las encuestas destinadas a elaborar el perfil físico y sociocognitivo de los mayores de 65 años que viven en las siete parroquias de Sanxenxo, contó con la participación de casi 200 personas.

El trabajo, que lo está realizando la Universidad de Vigo en colaboración con el Concello y la consellería de Política Social, consiste en la evaluación de cada participante de manera amplia e integral teniendo en cuenta, no solo su estado físico, sino también aspectos cognitivos, emocionales y sociales.

Más allá de medir parámetros concretos, señalan, lo que se busca es comprender cómo viven las personas mayores residentes en Sanxenxo y conocer qué factores influyen en su autonomía, bienestar y calidad de vida.

Entre las preguntas que se contemplan en el cuestionario se incluyen aspectos como la edad, sexo, nivel educativo, situación residencial o características del entorno. De la misma manera, se evalúan aspectos como el estado de salud, la movilidad, la presencia de dolor, el número de caídas o la medicación habitual.

El estudio contempla distintas fases de trabajo, desde el análisis demográfico y territorial de las distintas parroquias hasta la elaboración de un protocolo de evaluación específico adaptado a la población mayor de 65 años. Posteriormente, está previsto que se desarrolle una aplicación web que permitirá a cada uno de los participantes consultar sus resultados e incluso compararlos con personas que tengan características similares.

Los resultados de este trabajo, que se retomará en el mes de octubre con una segunda fase para recabar datos e información que permita contar con una muestra representativa de la población de esa edad de Sanxenxo, servirá, además de para hacer un perfil de las personas mayores residentes en este municipio adaptar las políticas y actividades que se desarrollan desde el Concello a las necesidades de su población.