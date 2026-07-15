El proyecto ‘Movemento Azul’ desembarca en el campamento de Sanxenxo

Participantes en el proyecto 'Movemento Azul' en Sanxenxo

El proyecto ‘Movemento Azul’ impulsado por la Xunta de Galicia para ayudar a la promoción del sector del mar, al conocimiento del medio marino y a fomentar la sostenibilidad, desembarcó ayer en el campamento de verano organizado por el Concello de Sanxenxo.

Esta iniciativa, que nació en los centros de educación y se trasladará durante los meses estivales a un total de diez localidades, tiene como objetivo acercar el medio marino a los niños y niñas y, además, apoyar el relevo generacional.

Para ello, realizarán diferentes talleres formativos en los que los menores podrán conocer hasta cuatro profesiones relacionadas con el sector como son mariscadoras, pescadores, observadores científicos y patrones de pesca.

A través de actividades interactivas, los niños y niñas se acercarán a estos oficios de una manera atractiva para que, incluso, alguno de los menores, el día de mañana, pudiese pensar en ellos como modo de vida.

Inauguración en Sanxenxo del proyecto 'Movemento Azul' impulsado por la Xunta

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Roscón, fue el encargado de inaugurar ayer en el colegio A Florida la primera de estas jornadas. En el acto, en el que también estuvo presente la concejala de Educación, Nati Parada, los niños y niñas que forman parte del Plan Concilia municipal realizaron diferentes actividades entre las que destacaron una simulación del trabajo de las mariscadoras recolectando diferentes mariscos en la arena o también, la clasificación de los mismos por especies.

Roscón destacó durante la actividad su importancia a la hora de "espertar vocacións, propiciando a remuda xeracional dos oficios do mar" en la comunidad gallega.