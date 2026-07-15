El Concello invierte 48.000 euros en recuperar el regato de Carabuxeira y mejorar el acceso

Playa de Carabuxeira en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo acometerá la recuperación ambiental del regato de Carabuxeira y mejorará el acceso al arenal tras una inversión de 48.370 euros. Parte de esta cantidad, hasta 32.000 euros, procede de una subvención del Fondo de Compensación Ambiental.

La principal actuación prevista es el encauzamiento del regato a su paso por la playa en un tramo de unos 22 metros y la instalación de un paso elevado que se realizará en un material de imitación madera. Además, en la zona de acceso al arenal se prevé una pavimentación que permita mejorar el tránsito a las personas.

Por otro lado, el proyecto incluye otras tareas como una pequeña remoción de arena con el objetivo de tapar el actual cauce y dar cierta armonía al perfil de la playa, la colocación de una barandilla en la plaza de acceso al arenal para evitar caídas a distinto nivel o la limpieza y retirada de hierbas.

Playa de Carabuxeira en Sanxenxo

De la misma manera, está previsto que se lleve a cabo la reparación de un pequeño tramo de muro mediante la colocación de piedras y el encintado del mismo con el fin de evitar erosiones por el contacto diario con el agua salada del mar.

Calidad del agua

Desde el Concello señalan que, también se realizarán trabajos para mejorar la calidad del agua de la playa y, por lo tanto, eliminar puntos de vertido.

El gobierno local detalla que, desde 2024, realizan actuaciones con este propósito entre las que destacan la renovación de la red de saneamiento de la calle Profesor Hermida o los trabajos realizados durante los meses de julio, agosto y septiembre del año pasado a través de los cuales se realizaron muestras en las desembocaduras para acotar los puntos de contaminación y orientar las obras necesarias.