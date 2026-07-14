Silgar estrena una pérgola bioclimática para el uso de personas con movilidad reducida

La nueva pérgola instalada en la playa de Silgar, en Sanxenxo

La playa de Silgar estrena este verano una nueva pérgola bioclimática de aluminio, pionera en los arenales, para personas con movilidad reducida. La estructura, que mide 14 metros de largo y 5,5 de ancho, está valorada de 45.000 euros y fue donada por el Grupo Indalsu.

Entre las características de la pérgola destaca la colocación de una iluminación perimetral led que se mueve siguiendo la dirección del sol hasta un ángulo negativo de 110 grados. Además, su diseño permite una ventilación natural con una sensación de aire acondicionado natural.

Otra de las peculiaridades de esta estructura es el lacado especial que tiene que, además de estar homologado, señalan, presenta una película contra la corrosión garantizada por veinte años.

El alcalde, Telmo Martín, junto al concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, visitaron la nueva instalación junto al consejero delegado de la firma, Antonio Fernández. “Este equipamento único en praias que nos dona o Grupo Indalsu vai coa marca Sanxenxo e cos distintivos acadados en areais como o de Silgar”, dijo Martín.

Por su parte, Fernández indicó que, debido al cariño que le tiene a la localidad y a todos sus vecinos y vecinas “queríamos ter este detalle cos bañistas da Praia de Silgar”.