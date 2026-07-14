La Xunta recibe once ofertas para la redacción del proyecto de las viviendas públicas en As Cunchas

Finca en la que se llevará a cabo la promoción de viviendas públicas en alquiler D.A.

La Xunta de Galicia recibe un total de once ofertas para redactar el proyecto de construcción de 40 viviendas públicas en la parcela de As Cunchas, ubicada en el centro de Sanxenxo. El contrato, que fue licitado hace poco más de un mes, tiene un importe de 306.000 euros.

Los trabajos de la empresa adjudicataria del concurso consistirán en la redacción de la propuesta de la nueva ordenación de esta parcela que fue cedida de manera gratuita por el Concello a la administración autonómica. Además, se encargarán de redactar el proyecto de construcción y de urbanización así como de la dirección de las obras correspondientes.

Además del edificio, está previsto que la zona cuente con un espacio de uso libre para todos los vecinos y vecinas de la villa.

Proyecto

El terreno, que se encuentra a escasos cien metros de la playa de Silgar, está previsto que albergue un total de 40 viviendas de dos dormitorios que se destinarán a alquiler social para menores de 36 años. Las personas que podrán acceder a ellos tendrán que estar inscritas en el Rexistro Único de demandantes de vivenda de la Xunta y, además, ser residentes o trabajar en este concello.

Tal y como señaló la conselleira de Vivenda, María Allegue, en el acto oficial de la cesión de los terrenos por parte del Concello, el importe del alquiler de cada uno de ellos será de menos de 200 euros. Así, indicó que en una promoción similar en Ferrol el precio "oscilaba entre os 98 euros ao mes e os 140 euros” y en este municipio tendrán un valor similar.

El alquiler público de un piso en As Cunchas será de menos de 200 euros Más información

El siguiente paso, una vez que esté redactado el proyecto por parte de la empresa, la Xunta licitará la ejecución de la obra para, posteriormente, comenzar con la construcción. "Contamos que no ano 2028 estas vivendas sexan xa unha realidade”, señaló Allegue en el mismo acto.

Más actuaciones

Además de este edificio de viviendas públicas destinadas al alquiler, la Xunta, gracias también a la cesión de la parcela por parte del Concello, ya ha adjudicado el contrato, que supera los seis millones de euros, para la construcción de 25 pisos en la parroquia de Noalla.

En este caso, según la previsión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también pretenden entregar las llaves a los primeros propietarios en 2028.

Por otro lado, en Vilalonga, también se construirán más viviendas públicas. En este caso, serán en el suelo urbanizable adquirido a la Sareb por parte del Concello y posteriormente cedido a la administración. Así, se prevé que se lleve a cabo una promoción para un total de 390 hogares.