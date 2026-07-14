Castro Figueiro y Oreco optan a ejecutar la senda que unirá Punta Vicaño y Rafael Picó

Fachada del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo recibió las ofertas de Castro Figueiro y Oreco para ejecutar la senda que unirá Punta Vicaño con Rafael Picó.

La actuación, que está valorada en 1.800.000 euros –financiada al 50% por la diputación y por las arcas municipales–, incluye crear una ruta por las rocas desde el Paseo de Silgar hasta el mirador del parque de Punta Vicaño y, además, la sustituir la pasarela de la playa de Baltar y la mejora de su sistema dunar.

La actuación, que se llevará a cabo a lo largo de 1.622 metros, estará dividida en tres zonas. La primera –desde Silgar a Punta Vicaño– corresponde a un tramo de 374 metros y tres de ancho que discurre sobre rocas y, en ella, está previsto instalar una plataforma de composite sobre micropilotes que incluirá barandilla de acero, balizas y proyectores de luz.

La segunda abarca desde el mirador al acceso a la playa de Baltar y cuenta con unos 610 metros de longitud. En esta ubicación se repararán los puntos deteriorados de la senda que atraviesa el parque de Punta Vicaño y se creará algún tramo nuevo del vial, así como otro acceso al arenal.

La tercera y última actuación consiste en la sustitución de la pasarela de 634 metros con balizas y proyectores de luz. De la misma manera se prevén trabajos para conservar y facilitar el crecimiento de la duna, como puede ser la elevación de la nueva pasarela para evitar que esta impida el crecimiento como ocurre actualmente.

Desde el Concello señalan que se trata de un proyecto "muy respetuoso" con el medio y, además, "humaniza, embellece y mejora" la accesibilidad de este tramo tan transitado del municipio.