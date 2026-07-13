La tortilla más grande del mundo busca conseguir nuevo récord en Sanxenxo

Imagen de la tortilla de la edición anterior Cedida

El Concello de Sanxenxo y la empresa familiar gallega 'El Huevo de la Abuela' han llegado a un acuerdo de colaboración para celebrar el nuevo reto de cocinar la tortilla más grande del mundo. El evento será el 5 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Feira da Cebola y Santa Rosalía.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, 'El Huevo de la Abuela' intentará batir un nuevo récord ante la presencia de vecinos y turistas. A la espera de conocer las cifras definitivas, la organización avanza que serán necesarios 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal.

La tortilla, de seis metros de diámetro y 10.000 kilos de peso, será volteada de forma espectacular por el equipo de la empresa organizadora con una grúa de 75 toneladas.

La grúa volteando la tortilla de la edición pasada Cedida

"Este año habrá novedades que iremos anunciando para superar los récords de las dos ediciones anteriores", asegura el propietario de ‘El Huevo de la Abuela’, Manuel Casal, quien agradece "el interés del Concello de Sanxenxo para acoger este reto" e invita "a la hostelería local a participar en esta fiesta".

"Le daremos dos vueltas a la tortilla, que será la mitad sin cebolla y la otra mitad con cebolla, como no podía ser de otra forma celebrándose la Feira da Cebola", añade Casal.

El evento tendrá fines solidarios y lo que se recaude por las raciones de tortilla se destinará a comedores sociales y entidades benéficas.