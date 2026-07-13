Juan Luis Guerra salda su cuenta pendiente con Sanxenxo y conquista al público en Baltar

El artistas dominicano durante su actuación en Portonovo Cedida

Juan Luis Guerra saldó este domingo su cuenta pendiente con el municipio de Sanxenxo. Tras la mala experiencia en el concierto del año pasado, interrumpido por el mal tiempo a escasos 40 minutos de comenzar, en esta ocasión el dominicano sí pudo terminar su actuación ante los casi 16.000 espectadores que reunió el Campo de Baltar, en Portonovo.

Durante más de tres horas consecutivas, los asistentes disfrutaron de un concierto al son de los ritmos latinos de Guerra, quien hizo un repaso de grandes éxitos como ‘La Bilirrubina’, ‘La Travesía’ y ‘Burbujas de Amor’, pero también del Grupo Manía y Gente de Zona, que se sumaron a la cita musical de este verano.

Sin embargo, pese a destacar el éxito del evento musical, gran parte de los asistentes mostraron su malestar con la organización para poder acceder al recinto, señalando que cuando Grupo Manía comenzó su actuación a las 21 horas, bastante gente aún se encontraba en el exterior. “Había tremendas colas para entrar, para pedir na barra, para pedir comida…”, declara una ribadumiense que acudió al concierto.