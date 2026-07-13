El dispositivo de tráfico para el concierto de Juan Luis Guerra movilizó más de 6.000 coches

Vista aérea de la villa de Portonovo facilitada por la Unidad Dron de la Policía Local Cedida

El dispositivo de tráfico y seguridad exterior activado para el concierto de Juan Luis Guerra del pasado domingo en Sanxenxo se cerró con éxito, logrando movilizar a más de 6.000 vehículos que llegaron al municipio de manera fluida y sin colapsos. Desde el Concello destacan que la colaboración ciudadana fue clave para el buen funcionamiento de la jornada.

El ejecutivo local puso a disposición de los asistentes buses lanzadera gratuitos desde las seis de la tarde, con salida del parque empresarial de Nantes hasta la rotonda de Baltar, a solo 200 metros del recinto. Un total del 4.000 personas eligieron este medio de transporte para acceder y salir del recinto. El servicio de vuelta estuvo ya disponible desde las doce de la noche, coincidiendo con la salida escalonada de los espectadores del concierto.

Un total de 61 efectivos de la Policía Local, distribuidos en turnos de tarde y noche, controlaron los accesos estratégicos y regularon las principales vías entre Sanxenxo y Portonovo. La gran novedad fue el uso estratégico de la Unidad Dron de la Policía Local, pues el uso de esta tecnología desde el aire complementó al equipo de tierra, permitiendo vigilar y coordinador los flujos de tráfico hacia el campo de fútbol de Baltar.

Por motivos de seguridad y evacuación, más de 8.000 metros cuadrados de la explanada exterior del recinto deportivo permaneció cerrada al tráfico desde las once de la mañana del domingo y se dio por concluido a las cuatro de la madrugada.

En el dispositivo también colaboró la Guardia Civil y el servicio municipal de Emerxencias Sanxenxo.