La obra del multiusos de Portonovo avanza con la renovación de la fachada y la cubierta

Visita del alcalde, Telmo Martín, a las obras Cedida

La obra del edificio multiusos de Portonovo avanza con la renovación de la fachada y la cubierta, así como con la demolición de las escaleras y la división de los espacios interiores. El alcalde, Telmo Martín, realizó esta semana una visita a las obras que está previsto que concluyan después del verano, y que tienen un coste de 1.242.907 euros.

El edificio, construido en 1989, cuenta con 903 metros cuadrados y presenta importantes deficiencias de accesibilidad y aislamiento. Su ubicación, en pleno centro de la villa, y el buen estado de la estructura, así como sus posibilidades de uso, hace que se haya decidido mejorarlo y recuperarlo como sede de Servicios Sociales, y de diversos usos comunitarios y educativos.

La redistribución de las plantas y que, tanto escalera como ascensor, lleguen a la planta semisótano permitirá utilizarlo como acceso principal del edificio. En esa misma planta se situará el control y recepción de usuarios, dejando un importante espacio libre y flexible, multiusos, donde realizar desde pequeños actos, exposiciones, presentaciones tanto del Concello como de las distintas asociaciones.

A media planta por la calle lateral se accederá gracias al doble embarque del ascensor a 180 grados al pequeño espacio multiusos de la planta primera, para un uso esporádico de evento público o privado independiente del resto del edificio y totalmente acondicionado acústica y térmicamente. Una grada retráctil, un espacio de almacenamiento y un pequeño escenario lo habilitarán para prácticamente cualquier acto: obra de teatro, clases de baile, yoga o pilates. También, en esta planta se habilitará una sala multiusos con una pequeña cocina donde se podrán impartir cursos de cocina.

La siguiente planta se habilitará integralmente para el departamento de Servicios Sociales con un total de ocho despachos para trabajadoras sociales, psicólogas, el CIM, así como un puesto de control e información, zona de espera reservada a usuarios y una sala de reuniones para los trabajadores.

La planta segunda albergará las aulas de educación para mayores y el despacho de profesores. También se habilitará un aula técnica con servicios informáticos y audiovisuales para poder impartir cursos.

Por último, en la planta bajo cubierta, a la que llegarán tanto las escaleras como el ascensor, se mantendrá el uso como sala de estudios para aproximadamente 20 usuarios, donde primará la iluminación y el confort acústico.