El Titanic, la selección Noruega y la casita de Bad Bunny se lanzan al agua en el Mundial de Colchonetas 2026

Los jóvenes de 10 a 14 años preparándose para su prueba Cedida

La playa de A Panadeira, en pleno centro de Sanxenxo, se convirtió un año más en la sede del ya clásico Mundial de Colchonetas de la localidad, que este año destacó con la presencia de originales atuendos como la tripulación del Titanic con su propio barco, la selección Noruega encabezada por Erling Haaland, la famosa casita de Bad Bunny o los personajes de Alicia en el Pais de las Maravillas, entre otros.

Verano tras verano, el evento deportivo reúne a decenas de personas en el entorno, tanto en el Paseo dos Barcos para presenciar las competiciones, como en el arenal para lanzarse al agua en una divertida prueba en la que no solo gana el más rápido, sino también el mejor disfraz.

La casita de Bad Bunny S.R.

Pese al granizo del día anterior, las nubes y el leve viento, la actividad transcurrió sin ningún inconveniente, y mismo el sol se dejó ver hacia el final.

Tras anotar las inscripciones de última hora, las pruebas comenzaron a las 13:30 horas con la competición de los jóvenes menores de nueve años, en la que Klaus Müller Rodríguez, Gracia Gervás y Antía Rovira Busto completaron el pódium.

Media hora después fue el turno de los jóvenes de entre 10 y 14 años, competición en la que Maiu Guezuraga se hizo con el primer puesto, Rudolf Müller Rodríguez con el segundo y Preston Mezger Acuña con el tercero.

El pase final fue el de los adultos a las 14:30 horas, y bajo los vítores de todos los presentes en el Paseo dos Barcos y A Pandeira, Ringo Deza Sáez consiguió ser el primero en concluir el recorrido, seguido de la sanxenxina Paula Torres Fajardo y Ricardo Lino García.

En cuánto a los galardones para los mejores disfraces, los integrantes de Alicia en el País de las Maravillas lograron el premio a Mejor Disfraz de Grupo; el Titanic el de Colchoneta Original; Poseidón el de Mejor Disfraz Individual; y el Mejor Disfraz de Grupo Juvenil fue para Las Trolls.

El Titanic S.R.

Entre los premios había botellas de vino de la D. O. Rías Baixas, entradas para los conciertos del Costa Feira y para el Aquapark en Baltar, colchonetas y otros productos cedidos por negocios del municipio.