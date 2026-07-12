Decenas de jóvenes y adultos se suman al recorrido de la Festa da Bicicleta en Vilalonga

Participantes en la edición de este año Cedida

La Festa da Bicicleta de Vilalonga reunió este domingo a decenas de personas de todas las edades que se animaron a participar en el clásico recorrido por las calles de la parroquia y a disfrutar del ambiente festivo de la jornada.

La actividad comenzó sobre las 9:30 horas con la apertura de las inscripciones en la plaza principal, punto de salida del recorrido una hora más tarde. Tras aproximadamente una hora y media de ruta por el entorno de Vilalonga, los participantes regresaron a la alameda para disfrutar de una merienda y presenciar la entrega de premios.

El evento forma parte de la programación festiva que la Comisión de Festas de Vilalonga tiene preparada para este verano, la cual continuará este jueves con la Festa do Carme. La jornada incluye misa en Rouxique seguida de procesión hasta As Cachadas con la figura de la Virgen, donde posteriormente trendrá lugar la Gran Festa Campestre con sardiñada, pan, vino y carpa gartis, para que todos los vecinos disfruten acompañados de su familia y amigos.

La programación festiva concluirá el 19 de julio con la Festa de San Cristóbal, día en el que se celebrará a las 11 horas una misa solemne en la Iglesia de Vilalonga y, al concluir, se bendecirán los vehículos que harán el recorrido tradicional.