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Sanxenxo

Juan Luis Guerra regresa a Sanxenxo para hacer vibrar al público en el campo de Baltar

El concierto será el domingo 12 de julio y el artista estará acompañado de Grupo Manía y Gente de Zona

Sandra Rey
11/07/2026 21:58
Juan Luis Guerra durante su concierto del año pasado en la Praza do Mar
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Juan Luis Guerra regresa este domingo, 12 de julio, al municipio de Sanxenxo para hacer vibrar al público del campo de fútbol de Baltar, ubicando en la villa marinera de Portonovo. En esta ocasión, lo hará acompañado del Grupo Manía y Gente de Zona, y se prevé que el recinto acoja a unas 16.000 personas.

La cita empezará a las 18 horas, momento en el que podrán entrar al recinto aquellas personas que cuenten con la entrada ‘early entry’, con la música de Dj Pablo CM. Una hora más tarde se abrirán las puertas para el resto de espectadores.

Los conciertos comenzarán a las 21 horas con el Grupo Manía, siendo el momento más esperado, Juan Luis Guerra, a las 22:40. La noche la cerrará Gente de Zona a partir de las 00:45 horas.

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