Sanxenxo continúa apoyando a la selección: hoy también habrá pantalla gigante para seguir el partido

Último entrenamiento de la selección española antes del partido EFE

El Concello de Sanxenxo instala, como ya lo hizo en el partido anterior, una pantalla gigante para seguir el encuentro de España contra Bélgica por una plaza en las semifinales del mundial.

La ubicación es la misma, la Praza Fonte de Ramos, y esperan que se repita el ambiente festivo del encuentro anterior en el que los de Luis de la Fuente vencieron a la selección portuguesa.

El partido comienza a las nueve de la noche pero, desde mucho antes, la zona se llenará de personas con ganas de disfrutar y celebrar el deporte.

Desde el Concello animan tanto a vecinos y vecinas de la localidad como a visitantes a seguir el partido y animar a La Roja en este punto de encuentro.