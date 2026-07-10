Hey Kid se une al festival Costa Feira

Hey Kid, nueva confirmación del festival Costa Feira en Sanxenxo

El festival Costa Feira continúa perfilando el cartel para la edición de este año que comenzará el 24 de julio y se alargará hasta el 22 de agosto.

La última incorporación es el artista Hey Kid, que se une a Inazio, Íñigo Quintero, Malmö 040 y Pavlenha en la cita con el Pop a Feira que tendrá lugar el próximo 13 de agosto.

Esta jornada, tal y como señalan desde la organización, reunirá a distintas voces con el objetivo de presentar la nueva escena musical sobre el escenario. Canciones que parten de lo íntimo, letras que hablan desde lo cotidiano y sonidos, cuentan, capaces de moverse con naturalidad entre el pop, el indie y la canción de autor contemporáneo.

Música para todos los públicos

Costa Feira nació con la idea de ofrecer un evento para todos los públicos. Es por ello que, desde sus inicios y hasta ahora, el cartel que proponen combina a variedad de artistas que inundan Sanxenxo con diferentes estilos musicales.

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El programa de este año, por ejemplo, varía desde Nicky Jam que se subirá al escenario el 3 de agosto a Loquillo, que hará lo propio el 10 de agosto. Otras fechas marcadas en el calendario son con Rusowsky el 15 de agosto, con Taburete el 20 del mismo mes o con el recital Molan los 2000 programado para dos días después.