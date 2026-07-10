Hey Kid se une al festival Costa Feira
Su directo formará parte del Pop a Feira que se celebrará el 13 de agosto
El festival Costa Feira continúa perfilando el cartel para la edición de este año que comenzará el 24 de julio y se alargará hasta el 22 de agosto.
La última incorporación es el artista Hey Kid, que se une a Inazio, Íñigo Quintero, Malmö 040 y Pavlenha en la cita con el Pop a Feira que tendrá lugar el próximo 13 de agosto.
Esta jornada, tal y como señalan desde la organización, reunirá a distintas voces con el objetivo de presentar la nueva escena musical sobre el escenario. Canciones que parten de lo íntimo, letras que hablan desde lo cotidiano y sonidos, cuentan, capaces de moverse con naturalidad entre el pop, el indie y la canción de autor contemporáneo.
Música para todos los públicos
Costa Feira nació con la idea de ofrecer un evento para todos los públicos. Es por ello que, desde sus inicios y hasta ahora, el cartel que proponen combina a variedad de artistas que inundan Sanxenxo con diferentes estilos musicales.
El programa de este año, por ejemplo, varía desde Nicky Jam que se subirá al escenario el 3 de agosto a Loquillo, que hará lo propio el 10 de agosto. Otras fechas marcadas en el calendario son con Rusowsky el 15 de agosto, con Taburete el 20 del mismo mes o con el recital Molan los 2000 programado para dos días después.