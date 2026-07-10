El Concello trabaja en la puesta a punto del terreno de juego del campo de fútbol de San Pedro

Estado del campo de fútbol de San Pedro, en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo colabora con la puesta a punto del terreno de juego del campo de fútbol de San Pedro.

Así, el gobierno local señala que una empresa está trabajando con distintos tipos de insecticida para erradicar la plaga del grillo topo que provoca irregularidades y afecta a su planimetría. Además, de ha procedido a la aireación del terreno con una nueva arena de sílice para mejorar sus condiciones.

Una vez concluidos estos trabajos, se procederá a la resiembra de césped con distintas especies de semillas de máxima calidad y arena de recebo. Posteriormente, se continuará con un plan de abonados y fertilizaciones para que los trabajos den el mejor resultado posible acompañados de riesgos pertinentes.

El objetivo es que el 2 de agosto, fecha prevista para el partido que enfrentará al Vilalonga F.C. contra el Racing de Ferrol, el terreno esté en las mejores condiciones para la práctica deportiva. A pesar de eso, señalan desde el Concello, el resultado de estos trabajos no será inmediato, sino que se trata de una base.

Es por ello que será preciso continuar con las tareas de mantenimiento y vigilancia para asegurar un resultado óptimo del terreno.