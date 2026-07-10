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Sanxenxo

El Club Náutico de Portonovo apuesta por la inclusión en sus clases "al alcance de todos"

Trabajan en colaboración de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad

C. Hierro
10/07/2026 11:15
Clases de vela para personas con discapacidad en el Club Náutico de Portonovo
Clases de vela para personas con discapacidad en el Club Náutico de Portonovo
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El Club Náutico de Portonovo apuesta, un año más, por la inclusión en las clases que imparte durante la época estival. Es por ello que, en colaboración con la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami) vuelven a trabajar en el proyecto 'La náutica al alcance de todos'.

En la iniciativa se enmarcan diferentes actividades que permiten que las personas que presenten algún tipo de discapacidad puedan disfrutar, acercarse y conocer este deporte. Lo que pretenden es romper barreras y que el disfrute del mar sea de acceso universal. "Queremos ofrecer y potenciar la náutica entre colectivos que, por su situación, muchas veces no tienen la oportunidad de acceder al mar", detallan desde el club.

Los principales objetivos marcados en esta colaboración son fomentar la náutica como un estilo de vida y dar acceso a la actividad a todos los colectivos.

De la misma manera, señalan, desde el Náutico de Portonovo, buscan potenciar el turismo y los deportes náuticos tanto en la villa como en la comunidad.

La actividad

Las clases diseñadas dentro del programa constan de dos partes, una primera teórica que consiste en una charla sobre conocimientos básicos de navegación, seguridad y medio ambiente y, una segunda en la que salen al mar en embarcaciones colectivas de vela ligera.

Está previsto que la actividad, que comenzó esta misma semana, se continúe realizando durante todo el mes de julio y agosto.

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