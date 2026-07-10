Detienen en Sanxenxo a un varón por intentar estafar 350.000 euros fingiendo ser director de una petrolera

Efectivos de la Guardia Civil de Sanxenxo Cedida

El equipo de la Guardia Civil de Cangas detuvo, en Sanxenxo, a un varón de 72 años, natural de Venezuela, como presunto autor de un delito de estafa en grado de tentativa, uno de usurpación de identidad y otro de falsificación documental.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta el pasado 8 de junio por una empresa con la que habría contactado el hombre para realizar una operación comercial. Esta persona, indicaron, se hacía pasar por un director general de una conocida petrolera que tiene su sede en México.

Para llevar a cabo la operación entre ambas empresas, el supuesto estafador pidió un total de 350.000 euros en concepto de comisiones, gastos y tasas. Para ello, presentó a la compañía documentación falsa que contenía sellos tanto de la empresa como del notariado de México. Además, esta persona portaba documentación de una tercera con la que él mismo se identificaba.

Los agentes, finalmente, consiguieron identificar al varón y posteriormente lo localizaron en Sanxenxo, lugar en el que procedieron a su detención el 9 de junio.

Tras haber sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza número 2 de Marín, el acusado fue puesto en libertad con cargos.