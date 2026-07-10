Condenan a un hombre por coger del cuello a un menor que jugaba con su hijo en Portonovo

Fachada juzgado de Cambados

Un hombre de 33 años de edad ha sido condenado al pago de una multa de 900 euros por coger del cuello a un niño de diez años que jugaba con su hijo al balón en un parque de Portonovo (Sanxenxo) y, posteriormente, tirarlo al suelo.

El Tribunal de Instancia de Cambados imputa a este hombre un delito leve de lesiones, que tiene en cuenta el abuso de superioridad por la diferencia de edad entre ambos, así como el temor ocasionado al menor, que tardó una semana en volver al parque.

La víctima, a la que previamente habría insultado, será indemnizada con 200 euros -140 por perjuicio personal básico y 60 por daño moral- por el acusado que también deberá abonar más de 256 euros al Sergas por la asistencia médica prestada.

En la sentencia, que fue emitida por el Tribunal de Xustiza de Galicia, la magistrada subraya que la versión de la denunciante, que se trata de la madre del menor, es creíble así como "coherente en tiempo y espacio".

Además, el fallo destaca que la madre y dos testigos "vieron el cuello del menor enrojecido" y que el informe médico "acredita la existencia de las lesiones, la compatibilidad con el nexo causal y el resultado".

De la misma manera, afirma que "no tiene lógica que un menor de diez años se inventase este relato y sea corroborado por un grupo de niños de corta edad". La magistrada afirma también que es "significativo" que la reacción de los menores "al ver el inaceptable comportamiento del denunciado con la víctima fuese ir corriendo a avisar a sus madres y personas mayores de edad".

La sentencia no es firme, por lo que se puede recurrir ante la Audiencia Provincial.