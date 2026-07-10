El Concello renueva la pasarela de entrada a Montalvo con una inversión de 73.610 euros
La actuación comenzará después del verano y el plazo de ejecución es de ocho semanas
El Concello de Sanxenxo renovará la pasarela de entrada principal de la playa de Montalvo para mejorar el acceso al arenal y proteger la duna que recorre la parte alta de este lugar. La actuación incluye una plataforma elevada al menos 50 centímetros sobre la actual rasante dunar y elementos de protección lateral.
El coste de los trabajos ascienden a 92.000 euros de los que más de 73.000 serán subvencionados por el GALP y, el restante, con fondos propios.
Los trabajos incluyen el desmontaje y retirada de entablado y barandillas de protección, así como el montaje de una pasarela de dos metros de ancho formada por: pilotes de plástico reciclado, pavimento formado por entablado de plástico reciclado y una barandilla de protección lateral.
La obra está previsto que de comienzo después del verano y el plazo de ejecución es de ocho semanas.
De este modo, la concejalía de Turismo y Playas continúa mejorando los arenales cada año y cuidando uno de los principales atractivos del municipio como son las playas. Montalvo cuenta con 950 metros lineales de extensión y con el distintivo de bandera azul que certifica la calidad de sus aguas y servicios desde el año 2000 de forma ininterrumpida.