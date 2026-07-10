El Concello renueva la pasarela de entrada a Montalvo con una inversión de 73.610 euros

Imagen de archivo de la playa de Montalvo en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo renovará la pasarela de entrada principal de la playa de Montalvo para mejorar el acceso al arenal y proteger la duna que recorre la parte alta de este lugar. La actuación incluye una plataforma elevada al menos 50 centímetros sobre la actual rasante dunar y elementos de protección lateral.

El coste de los trabajos ascienden a 92.000 euros de los que más de 73.000 serán subvencionados por el GALP y, el restante, con fondos propios.

Los trabajos incluyen el desmontaje y retirada de entablado y barandillas de protección, así como el montaje de una pasarela de dos metros de ancho formada por: pilotes de plástico reciclado, pavimento formado por entablado de plástico reciclado y una barandilla de protección lateral.

La obra está previsto que de comienzo después del verano y el plazo de ejecución es de ocho semanas.

De este modo, la concejalía de Turismo y Playas continúa mejorando los arenales cada año y cuidando uno de los principales atractivos del municipio como son las playas. Montalvo cuenta con 950 metros lineales de extensión y con el distintivo de bandera azul que certifica la calidad de sus aguas y servicios desde el año 2000 de forma ininterrumpida.